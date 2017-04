Sarthe Autisme : « Tous les progrès, on les doit à la ténacité des parents »

0

Martine Provent est l'une des présidentes d'Éclaircie autisme. Aujourd'hui, l'association tiendra un stand place de la République au Mans, pour informer et sensibiliser la population à ce handicap invisible.

Vous vous battez depuis plus de trente ans pour la cause autistique. Reste-t-il beaucoup à faire ?

Oui ! Il s'agit d'abord d'informer et de former les professionnels de santé. Dans son cursus scolaire, un étudiant en médecine aborde les troubles du spectre autistique en seulement deux heures ! Mais plus largement il faut former toutes les personnes qui auront à suivre une personne autiste : psychologue, orthophoniste, infirmier, ergothérapeute, aide à domicile…

L'Éducation Nationale doit aussi faire l'effort de former tous ses enseignants. Ceux-ci n'ont pas les outils de compréhension pour accueillir les élèves autistes.

