Sarthe Après l'attentat de Berlin : la sécurité encore renforcée

La préfète de la Sarthe a organisé un point presse ce mardi après-midi pour détailler le dispositif de sécurité renforcé à l'occasion des fêtes de fin d'année, « une période sensible ».

« Les événements de Berlin hier soir n'ont pas fondamentalement changé notre dispositif », assure Corinne Orzechowski.

« On avait très largement anticipé nos instructions et pris en compte le risque quasi-maximal » d'attentat terroriste.

Les lieux de culte, notamment la cathédrale du Mans lors de la messe de Noël, et le marché de Noël du Mans, sont particulièrement surveillés, même si les allées et venues sur ce dernier site semblent plus faciles que l'hiver dernier.

« Une réunion s'est tenue ce matin avec la mairie pour renforcer le dispositif lié à la menace d'intrusion de poids lourds » sur le marché de Noël du Mans, indique le commissaire Morin, n° 1 de la police.

« Les images de vidéosurveillance seront visionnées en permanence », annonce la préfète.