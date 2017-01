Sarthe Appelés pour tout et n'importe quoi : la grogne des pompiers

0

Pour les pompiers, le quotidien n'est pas rose et semble s'assombrir si l'on en croit certains.

Le syndicat Unsa du Sdis 72 (service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe) tire la sonnette d'alarme.

« Sur le terrain, on effectue de plus en plus de secours à personnes dont un nombre grandissant d'interventions qui ne relèvent pas de l'urgence », déplore Alexandra Levoyé.

Et la responsable Unsa Sdis en Sarthe de donner un exemple d'intervention déclenchée pour ce qui se révèle être de la « bobologie ».

« Une dame qui s'est juste cassé un ongle ! Alors qu'on partait pour une chute et qu'on a pris des risques sur la route... Quand on est arrivé, elle nous a dit : " Je paie des impôts, j'ai le droit d'être emmenée à l'hôpital ". Pour un ongle cassé ! »

"La grogne des pompiers" : notre dossier à lire ce jeudi dans « Le Maine Libre ». Et en version numérique en cliquant ici.