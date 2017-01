Sarthe Alternance : un atout sur le CV

0

Etudiante en master 2 « Géographie et aménagement », spécialité gestion de déchets et économie circulaire, Patience Kossoni alterne les cours à l’université et ses missions en entreprise.

La formation propose l’alternance en deuxième année de master depuis la rentrée.

Comme Patience, 366 étudiants de l’Université sont inscrits en alternance pour l’année 2016-2017 (251 sont en contrat d’apprentissage dans le cadre de la formation initiale et 115 en contrat de professionnalisation dans le cadre de la formation continue).

Et l’alternance a plusieurs atouts, que ce soit la rémunération de l’étudiant, et surtout la familiarisation avec le milieu professionnel. « C’est plus parlant sur un CV », souligne Patience.

