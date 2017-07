Sarthe Alcool, produits inflammables : des restrictions pour le 14-Juillet

0

Par mesure de sécurité, pendant les festivités du 14-Juillet, la préfecture a pris des arrêtés concernant les produits inflammables et les boissons alcoolisées. Ces arrêtés sont valables du 13 juillet midi au 15 juillet midi.

- Distribution, vente, achat et transport de carburants, de produits chimiques, inflammables ou explosifs, sous forme solide, liquide ou gazeuse à emporter en contenant transportable sont interdits. - Pour les établissements de distribution alimentaire, la vente à emporter de boissons alcoolisées est limitée à deux litres par personne de boissons appartenant au 3ᵉ groupe et à un litre par personne de boissons appartenant aux 4ᵉ et 5ᵉ groupes. Le transport de ces boissons est limité dans les mêmes conditions. - Ces restrictions (carburants, alcool) ne s’appliquent pas aux véhicules des entreprises réalisant des opérations de livraison.

Par ailleurs, pendant toute la période estivale propice au risque incendie (notamment feux de forêts et de broussailles), les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre font l’objet de restrictions jusqu’au 30 septembre (plus d’informations ici).