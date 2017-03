Sarthe Agriculture : la FDSEA veut se libérer du « boulet administratif »

Ce mercredi soir, la FDSEA72 (Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Sarthe) tient son assemblée générale à La Chapelle-Saint-Aubin. Une réunion annuelle sur le thème « Sortir du carcan réglementaire : c'est possible ! » avec la participation d'Éric Thirouin, président de la commission environnement de la FNSEA.

« On a choisi les excès réglementaires car on finira par sortir de cette crise agricole », explique un responsable de la FDSEA. « Alors qu'on a de plus en plus de mal à comprendre le carcan administratif qu'on nous impose. Une réglementation en chasse une autre. »