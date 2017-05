Sarthe Accessibilité des établissements publics : gare au démarchage agressif

0

Les établissements recevant du public doivent se mettre en conformité avec l’accessibilité aux personnes handicapées. Dans le cadre de cette mise en accessibilité, le préfet de la Sarthe Nicolas Quillet prévient que certaines sociétés procèdent à du « démarchage agressif et menaçant ».

« Le recours à ce type de prestataire privé n’est aucunement obligatoire. Aucune société n'est missionnée par la préfecture ou le ministère pour percevoir les amendes pour le compte ou au nom de l’État, ni pour vérifier le respect des obligations d'accessibilité », précise le communiqué de la Préfecture.

« Lorsqu’un propriétaire ou un gestionnaire est démarché par courrier, fax, e-mail ou téléphone par une société dont le comportement lui paraît agressif, menaçant ou abusif, il peut signaler ce comportement à la direction départementale de la protection des populations » (ddpp@sarthe.gouv.fr ou 02-72-16-43-43).

Renseignement sur les mesures d’accessibilité sur le site http://www.accessibilite.gouv.fr/.

De plus, le préfet rappelle qu’il existe « des référents sur cette question en Sarthe afin de conseiller gratuitement les propriétaires ou gestionnaires d’établissements recevant du public, au sein de la direction départementale des territoires, de la chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Région Pays de la Loire – délégation Sarthe, et de la chambre de commerce et d’industrie ».