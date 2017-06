Sarthe 7 810 candidats au brevet des collèges

0

Après Pondichéry, Washington et Beyrouth, les épreuves écrites du Diplôme National du Brevet (DNB) débutent aujourd’hui en France. Les élèves de 3e plancheront sur les mathématiques, les sciences et la technologie durant trois heures. Demain, ce sera au tour de l’histoire-géographie, de l’enseignement moral et civique et du français.

Des nouveautés accompagnent cette session 2017 avec désormais une obtention basée sur le contrôle continu et une évolution de l’oral final.

Inutile pour certains, symbolique pour d’autres, le Diplôme National du Brevet ne fait pas l’unanimité.

Les collégiens sarthois ont encore des efforts à faire. La Sarthe figurait l'année dernière au dernier rang du classement de l'académie de Nantes.

Les candidats au Diplôme National du Brevet dans l'Académie de Nantes en 2017

Taux de réussite au Brevet en 2016