Sarthe 606 000 Sarthois à l'horizon 2050

L'Insee se projette dans 33 ans et dresse un tableau de la démographie dans la région en 2050.

Les Pays de la Loire compteraient 4,5 millions d'habitants en 2050, soit 840 000 de plus qu'en 2013. La région serait la plus dynamique de France métropolitaine par sa croissance démographique.

Ce dynamisme est surtout porté par le département Loire-Atlantique (+0,78 % de la population par an entre 2013 et 2050) et dans une moindre mesure par le Maine-et-Loire et la Vendée.

La Sarthe est en queue de peloton (+0,17 %). Sur la période 2013-2050, la population du département passerait de 569 000 à 606 000.

30 % de plus de 65 ans en Sarthe

Fait marquant de cette étude : en 2050, la population aura vieilli. Notamment parce que la génération du baby-boom, née entre 1942 et 1973, aura atteint des âges avancés.

En Sarthe, la part des 65 ans ou plus passerait ainsi de 19 à 30 %.

