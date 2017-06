Sarthe « 60 appels par jour liés à la canicule »

0

Le Samu reçoit depuis mardi de nombreux appels de personnes souffrant de coups de chaud.

« Nous recensons environ 60 appels par jour liés à la canicule pour des enfants de moins de 12 ans et des personnes âgées de plus de 70 ans », détaille Eric Chaigneau, médecin du Samu et SMUR.

Aux urgences du Pôle Santé Sud, les médecins ont enregistré une hausse du nombre de passages avec des patients présentant des symptômes du coup de chaud : céphalées, vomissements, fièvre…

Même constat pour les urgences de l'hôpital : 200 entrées ce week-end en 24 heures, contre 165 pour une fin de semaine habituelle. «

La hausse est modérée », tempère Sarah Brodeur, médecin urgentiste et future responsable du service.

« Il faut aussi prendre en compte que ce week-end, c'était les 24 Heures du Mans. Mais nous avons effectivement eu des coups de chaud, affirme cette dernière. En revanche, le taux d'hospitalisation des patients de plus de 75 ans est passé de 60 à 75 %. »

Plus d'informations dans nos éditions du « Maine Libre » ce vendredi 23 juin

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone