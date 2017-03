Sarthe 29 000 personnes vivent dans les quartiers prioritaires

0

L'Insee vient de publier une étude sur les quartiers prioritaires dans la région Pays de la Loire. En Sarthe, il en existe au Mans et à Sablé. Les indicateurs socio-économiques sont clairement défavorables.

Le périmètre des Quartiers dit prioritaires de la ville (QPV) est défini par une loi de 2014 en fonction du revenu par habitant.

L'unité urbaine du Mans compte cinq QPV, dont trois au Mans : Les Sablons, L'Epine et Ronceray - Glonnières - Vauguyon ; un à Allonnes : Chaoué - Perrières ; et un entre Coulaines et Le Mans : Bellevue - Carnac. Il en existe également deux sur l'unité urbaine de Sablé-sur-Sarthe : La Rocade et Montreux ; mais aucun dans les autres villes sarthoises.

Dans ces quartiers, la population est plus pauvre, plus souvent sans emploi, les familles monoparentales sont plus nombreuses, de même que les collégiens ayant au moins une année de retard.

