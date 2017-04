Sarthe 1er mai : les syndicats en ordre très dispersé

0

Une nouvelle fois, les syndicats défileront en ordre dispersé le 1er mai. Contrairement à l'année dernière, FO et la CGT ne seront pas ensemble.

La CGT et la FSU appellent à manifester « pour la justice sociale, le refus de la xénophobie et la solidarité internationale ». Les deux syndicats appellent l'ensemble des salarié-es à se rassembler à 10 h 30 place de la République au Mans lundi.

De son côté, la CFDT rappelle que « pour la seconde fois, le Front National est au second tour de l'élection présidentielle. Son score est une véritable menace pour la démocratie, bien plus forte qu'en 2002 » et appelle à un rassemblement avec l'UNSA, SOS racisme, Homogène et la JOC le 1er mai à 11 heures, devant le Palais des Congrès. « Soucieux de faire vivre les valeurs républicaines de fraternité et d'égalité, nous appelons nos adhérents et plus largement les citoyens à faire barrage au Front National ».

Enfin, l'union départementale Force ouvrière ne sera pas au Mans lundi. « FO, fidèle à ses engagements, refuse de défiler avec la CFDT, signataire et soutien d'un gouvernement qui a imposé, à grand renfort de 49.3, la loi Travail et ses décrets d'application ».

FO prévoit un rassemblement dans les locaux de l'Union locale de La Ferté-Bernard, à 10 heures.