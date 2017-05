Sargé Une quinzaine de migrants enfermés dans un camion

Orwellement vôtre

EN REGLE !!!

définition du dico :

Un clandestin est une personne cherchant à se cacher, ou à cacher sa situation IRREGULIERE.

Comment la bienpensance triture les mots et les concepts, pour en faire dire tout et son contraire.

En fait, l'état et les journalistes nous prennent pour des cons.

"Le langage politique est destiné à rendre vraisemblables les mensonges, respectables les meurtres, et à donner l'apparence de la solidité à ce qui n'est que vent."

G. ORWELL