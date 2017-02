Saint-Jean-des-Echelle Elle fourmille d’idées pour animer son coin de Perche

0

Sophie Meulemans ne tient pas en place. Depuis cinq ans, la Sarthoise d’adoption multiplie les événements dans la ferme familiale de « La Grande-Malpougère », à Saint-Jean-des-Echelles : jazz à la ferme, speed-dating, théâtre, rencontre de filles, dictée à la ferme et le dernier en date un défilé de mode.

Et chaque fois, les gens de la région, mais aussi du Mans, débarquent dans ce petit coin du Perche, aux confins de l’Orne, de la Sarthe et de l’Eure-et-Loir et s’installent dans la grande écurie transformée en salle d’accueil ou sur la pelouse à l’ombre des saules pleureurs, près du plan d’eau.

Et pourtant rien ne prédestinait cette ingénieure en mécanique aéronavale, qui travaillait chez Dassault, à vivre dans la Sarthe...

