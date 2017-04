Saint-Gervais-en-Belin Ludwig exporte l'esprit de la guinguette française

0

Les meubles de Ludwig Segrétain vont jusqu'à Hong-Kong ou aux États-Unis. Le commerçant a la brocante dans le sang et le goût des objets d'antan depuis tout petit.

Il manie aussi bien l'art de la mise en scène que celui de la patine. Avec sa nouvelle devanture ancienne « Alimentation », dénichée sur internet, il attire les curieux de Saint-Gervais-en-Belin. Dans les vitrines d'antan, il a placé des objets d'époque : une balance, des pots en zinc…

« J'aime ce qui est usé par le temps et que l'on voit les traces du passé. Je n'aime pas cirer, ni vernir ! », s'amuse ce dernier.

Plus qu'un métier, la brocante est devenue un style de vie. La décoration de leur maison est dans la même veine que le magasin. « On a installé un plancher de grenier sur le carrelage bien brillant et d'anciennes portes ont remplacé les plus récentes. On chine tout », assure-t-il dans un grand sourire.

Visite de la boutique sur rendez-vous : 06 84 93 77 56

