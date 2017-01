Saint-Germain-de-la-Coudre Un jeune chef japonais

0

Envie d'une bonne table, où se mêlent gastronomie et esprit bistrot ? Une adresse : La Tête noire, à quelques encablures de La Ferté-Bernard, à Saint-Germain-de-la-Coudre, dans le Perche ornais.

« Ici, il y a une identité forte pour le Perche et la Normandie », lance Jean-Luc Larcade, le chef, qui est aux commandes du restaurant de Saint-Germain-de-la-Coudre depuis mai 2012. Une décoration rétro et moderne à la fois donne le ton.

Un chef qui vient de se lancer un nouveau pari : une cuisine à quatre mains, avec le jeune chef japonais Munetaka Iagawa.

« Il a plein d'idées et une technique. On s'accorde bien. » Comme des musiciens, ils partagent la partition pour offrir des plats aussi beaux que succulents. Ils aiment ce qu'ils font et ça se ressent dans les assiettes.

Arrivé à 26 ans en France, Munetaka Igawa, qui se destinait à devenir pompier ou fleuriste, a « heureusement » choisi la cuisine. Diplômé de l'école hôtelière de Kyoto au Japon, il a travaillé quatre ans dans un restaurant étoilé italien, puis a rejoint l'établissement du chef David Toutain, où il était second de cuisine. Il a également réalisé les plats pour le tournage de la série télévisée « Chefs » avec Clovis Cornillac.

A 30 ans, c'est une nouvelle étape que le jeune chef japonais s'offre dans le Perche.

La boutique et le restaurant de La Tête noire sont ouverts du jeudi au dimanche, au n°7 rue de la Coudre.

