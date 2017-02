Saint-Georges-de-la-Couée Où est passé le corps de Liz ?

0

Il y a un an, un Allemand était retrouvé mort chez lui à Saint-Georges-de-la-Couée. Sa compagne est toujours portée disparue.

Un an que Stéphane (nom d’emprunt) a perdu son meilleur ami dans l’un des faits divers sarthois les plus sombres et mystérieux.

Une semaine après l’incendie, volontaire, de la propriété de Eitel Brandenburg et Elizabeth Homke, dans la nuit du 3 au 4 février 2016 à Saint-Georges-de-la-Couée, on apprenait que les fragments d’os retrouvés dans les cendres, à côté des restes d’un fusil de chasse, étaient ceux du septuagénaire allemand et d’au moins un de ses chiens.

Depuis, aucune trace de sa compagne, alors âgée de 64 ans.

« J’ai encore du mal à accuser le coup, confie Stéphane, ému. J’y pense encore tous les jours. Ils nous manquent, à ma femme et moi, c’était nos meilleurs amis. Eitel était presque comme mon père (…) C’était des gens super, l’un comme l’autre. »

