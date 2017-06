Saint-Denis-des-Coudrais Trois clochers unis pour un comice

0

Prévelles, La Bosse et Saint-Denis-des-Coudrais se sont unis pour organiser le comice agricole « Les 3 clochers ». Et c'est ce week-end.

Au programme, samedi 1er juillet, au pied de l'église de Saint-Denis-des-Coudrais, l'exposition agricole, artisanale et commerciale sur le thème 1900 avec défilés, animations en costumes d'époque dès 10 heures, visite d'un robot de traite, informations et perspectives sur l'agriculture de demain. 11 heures, visite officielle, 12 heures, plateau repas. Après-midi : concours itinérant de percherons, débardage, carrousel… suivi d'un concert de chant choral dans l'église de Saint-Denis à 18 h 30. La soirée s'achèvera par un repas champêtre dansant, puis retraite aux flambeaux et feu de la Saint-Jean.

Dimanche 2 juillet : 9 heures, randonnée des 3 clochers, 10 heures, fête des chiens, midi, repas, 14 h 30, jeux par équipe pour petits et grands. 17 heures : concert de clôture ;

Repas sur réservation : Prévelles : 06-72-63-98-80 ; La Bosse 06-12-26-41-83 ; Saint-Denis : 06-87-58-38-85.