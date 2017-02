Saint-Calais Suicide à l’hôpital : la responsabilité de l’établissement écartée

0

L’Inspection générale des affaires sociales n’a pas relevé de défaut d’organisation de l’établissement.

Le 1er juillet dernier, un cadre de santé infirmier au centre hospitalier de Saint-Calais s’était suicidé.

Dans un courrier, il expliquait que son geste n’était pas étranger à la situation qu’il vivait au sein de son travail.

Face à la situation, le ministère des Affaires sociales et de la santé demandait alors à l’Inspection générale des affaires sociales de mener une enquête avec un focus sur le management de l’établissement et un autre sur les risques psychosociaux au sein de l’établissement.

Ce rapport vient d’être rendu. Il n’accable pas la direction de l’établissement, mais formule un certain nombre de recommandations dont certaines sont à mettre en place de façon immédiate et d’autres de façon rapide (mi-2017 au plus tard).

Plus d’informations dans « Le Maine Libre » ce samedi 4 février.

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone