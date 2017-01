Saint-Calais Des hangars en feu près du centre-ville, un habitant évacué

0

Un important incendie, dont on ne connaît pas encore les causes, s'est déclaré ce lundi vers 11 h 15, près du centre-ville de Saint-Calais.

C'est entre le n° 9 et le n° 11 du boulevard Gigon, une allée qui mène au stade de football et aux terrains de tennis, que le feu s'est déclaré dans des garages et des dépendances qui abritaient notamment une caravane, une moto et des pneus usagés.

Les bâtiments sont totalement détruits.

Rapidement sur les lieux, les pompiers de six centres de secours ont pu maîtriser le feu vers 12 heures à l'aide de trois lances à incendie.

Mais une petite habitation a été détruite et son locataire a dû être évacué. Il a reçu une proposition de relogement par la mairie.

La gendarmerie à dû interrompre la circulation pendant près d'une heure sur le boulevard Gigon, très passager.