Saint-Aubin-des-Coudrais Une invitation au repos au Jardin du Grand Sablon

Pour la troisième année, Agnès Guet ouvre son jardin du Grand Sablon, dans la campagne saint-aubinoise, aux visiteurs (1). L'occasion de faire une halte champêtre et de prendre le temps de se poser.

« La nature est solide, résistante », remarque Agnès Guet, en parcourant son jardin du Grand Sablon, à quelques encablures du village de Saint-Aubin-des-Coudrais. Si certains arbustes ont souffert du gel printanier, la vie reprend ses droits.

« D'ordinaire, je n'utilise que l'eau de récupération, mais cette année, au printemps, j'ai dû arroser deux fois quelques massifs avec l'eau de ville. Mes réserves ne suffisaient plus. Là, elles se sont remplies », confie la propriétaire, grande adepte du paillage et du jardinage écologique.

Un petit portail

La dynamique retraitée a mis à contribution l'hiver pour apporter quelques touches nouvelles à son jardin. Des bancs en bois ont été placés à l'ombre des grands arbres.

Dans une clairière, des toilettes sèches ont même été installées. « C'est l'œuvre de Michel, mon mari ».

Pour y parvenir, un petit portail, réalisé à partir d'un montant de lit, incite à le pousser.

Pour ceux qui préfèrent le soleil, un petit salon champêtre appelle à y lézarder. Les troncs de vieux bouleaux trouvent une seconde vie en servant de bordures aux parterres.

Le jardin invite à se reposer tout en laissant son regard se porter, au-delà des haies, sur les champs de blés verts égayés par quelques coquelicots.

« Les visiteurs repartent apaisés », constate la propriétaire.

Ouverture les 18, 24 et 25 juin et les 8 et 9 juillet de 13 heures à 19 heures ou sur rendez-vous pour les groupes (02-43-93-38-03).

« Le Grand Sablon », à environ 2 km de Saint-Aubin. Entrée 3 €.

Capture d'écran google maps