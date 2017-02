Sablé-sur-Sarthe Un corps repêché dans la Sarthe

0

Peu avant 10 heures ce jeudi matin, deux passants aperçoivent un corps inanimé dans la Sarthe au niveau au niveau du port de Sablé et préviennent les autorités.

Rapidement les secours et la gendarmerie arrivent sur place et interdisent l’accès du Pont enjambant la rivière entre La Grande rue et la rue de l’Ile.

Une unité de plongeurs subaquatique de Nantes sur les lieux récupère peu avant midi le corps de la personne qui est décédée et procède aux investigations d’usage dans la rivière.

Pour l’heure, explique lieutenant Stéphane Trémédet, de la brigade de gendarmerie de Sablé : « l’identité de la personne et les circonstances de son décès ne sont pas encore connues. L’enquête et ses constatations sont en cours ! ».