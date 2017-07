Sablé-sur-Sarthe Rock ici Mômes de retour le 20 juillet

0

Chaque été, ils sont des milliers de bambins à venir s’éclater dans le parc du château de Sablé pour participer à Rock ici Mômes.

Ce festival unique en France sera de retour jeudi 20 juillet avec un beau plateau d’artistes : le groupe Zut (photo), Ego le cachalot et les p’tits bulots, François Hadji-Lazaro & Pigalle, Ciboulette Compagnie, Aurélie & Verioca, les fanfares Aoc et Big Jonna, et la compagnie Paris Bénarès.

Jeudi 20 juillet à partir de 11 heures. Tarif 8 €.

Retrouvez le programme complet ci-dessous ou en cliquant ici.