Sablé-sur-Sarthe Les Saboliens à l’assaut du triathlon

L’année dernière, les triathlètes avaient dû affronter des conditions extrêmes (vent, grêle, pluie). Ce dimanche, pour la 7e édition du triathlon de Sablé, soleil et chaleur seront au rendez-vous.

Absent, Max Neumann, le vainqueur australien de l’an passé, ne défendra pas son trophée. Les Saboliens, venus en nombre, aimeraient bien le récupérer comme Julien Leroy, déjà vainqueur par deux fois à Sablé. Les clubs d’Angers et de Rouen seront bien représentés également, tout comme les Sarthois avec Roméo Brouté (End. 72).

Départ du duathlon à 13 heures (5 km à pied, 20 km de vélo et 2, 5 km à pied, possibilité de participer en relais) et du triathlon sprint à 15 h 30 (750 m de natation dans la Sarthe, 20 km de vélo, 5 km de course à pied). Inscription sur place possible (hippodrome, allée du Québec).

