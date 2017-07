Sablé-sur-Sarthe Les premiers TER à circuler sur la ligne à grande vitesse

0

Construite entre Le Mans et Rennes, la nouvelle Ligne à grande vitesse entre en service ce dimanche.

En même temps, et pour la première fois en France, des TER spécialement conçus et équipés circulent sur une ligne à grande vitesse, Nantes-Angers-Sablé-Laval.

Cela va permettre de relier Laval, Vitré et Rennes aux villes ligériennes (Sablé, Angers, Ancenis, Nantes) et ce plus rapidement (1 h 35 entre Laval et Nantes contre 2 h 40 jusqu'à maintenant).

Ce dimanche matin, l'heure est à l'inauguration à l'occasion de cette première circulation.

A Sablé, dès 10h45, les voyageurs ont été accueillis en musique avant l'arrivée du premier train à 11 h 49.

Bruno Retailleau, président de la Région des Pays de la Loire et des représentants de la SNCF, ont inauguré cette première arrivée en gare de Sablé avant que le train ne reparte vers Laval à 12 h 10.