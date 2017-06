Sablé-sur-Sarthe La police municipale bientôt armée

0

Au sein de la municipalité, la réflexion avait été engagée il y a un an ... Cette fois, c'est fait: la police municipale de Sablé sera armée.

Trois des cinq agents composant l'effectif de ce service ont déjà suivi la formation.

Ils devraient recevoir leur arme très prochainement: "il s'agit de la même arme que celle de la Gendarmerie nationale", précise Dominique Champroux, chef de la police municipale.

Les deux autres agents qui partiront en formation la semaine prochaine, seront équipés à la rentrée de septembre.

"Nous n'étions pas favorables il y a quelques années, mais on a considéré que c'était désormais opportun", fait savoir Marc Joulaud, le maire de Sablé, qui invoque trois raisons.

"L'évolution et la simplification de la réglementation, l'environnement qui a changé (plan vigipirate, état d'urgence prolongé...) et la collaboration plus marquée de la police municipale avec la Gendarmerie sur le terrain.

"Je suis le garant de la sécurité des agents de la police municipale. Vu la montée des risques, je souhaite qu'ils soient mieux équipés et mieux formés", confie le maire.

Et de conclure: "mais cette décision n'est en rien motivée par l'évolution du contexte sabolien".

Plus d'informations dans notre édition Sarthe Loir du Maine Libre ce mercredi 7 juin

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone