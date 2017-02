Sablé-sur-Sarthe François Morel sur la scène du centre culturel ce dimanche

0

Entracte fleuri et pétri de tendresse au cœur de l’enfance qui laisse bien des souvenirs heureux, la pièce de François Morel est à ne pas manquer ce dimanche sur la scène du centre culturel de Sablé.

Le comédien y interprétera la pièce de théâtre "Hyacinthe et Rose".

Personnage clé des célèbres "Deschiens" de la série télévisée éponyme des années 90 créée par Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff, François Morel aime accrocher des élans de bonté et de beauté à ses textes drôles, intelligents.

"Tout peut être source d’inspiration… Je ne cherche pas à être acerbe mais juste !" affirme-t-il.

Et c’est justement d’humanité et d’amour, traité avec justesse et humour, dont il est question dans cette pièce que l’artiste a mis en scène et qu’il présente actuellement en tournée, après ses représentations au Théâtre de l’Atelier à Paris.

