Sablé-sur-Sarthe Deux âges, deux publics, deux festivals, et du rock

0

Avec Rock Ici Mômes et la Nuit d’été à Sablé, c’est rock pour enfants jeudi, et rock pour grands vendredi.

Depuis trois ans, les deux festivals se déroulaient le même jour. Le choix a été fait de les dissocier.

Ce jeudi 20 juillet, dans le parc du château, ce sera donc Rock Ici Mômes pour le jeune public, de 11 à 16 heures : cinq groupes sur scène (Zut, Ciboulette, Ego le cachalot, Aurélie et Vérioca, François Hadji-Lazaro), ainsi que les fanfares AOC et Big Joanna, et les marionnettes géantes de la compagnie Paris Benarès (8 €).

Vendredi 21 juillet, place à la Nuit d’été, toujours dans le parc du château : Monophonics à 21 heures (groupe américain qui a accompagné Ben l’Oncle Soul sur sa dernière tournée), et Sinsemilia à 22h30 (ouverture des portes dès 20 h 30, gratuit).