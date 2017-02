Sablé-sur-Sarthe A 22 ans, un jeune père condamné pour la 31ème fois

0

Un jeune homme de 22 ans, père d'une petite fille handicapée d'un an, a été condamné ce mercredi à six mois de prison et une révocation de trois mois d’un sursis antérieur. Il est parti directement en prison.

Samedi, surexcité, il avait alpagué les automobilistes dans le centre de Sablé-sur-Sarthe et sauté sur leurs voitures. Quand les gendarmes l’ont interpellé, il les a insulté, s'est rebellé, a refusé le contrôle.

En comparution immédiate, une de ses victimes a retiré sa constitution de partie civile, émue par le sort du prévenu, qui a dépendu de l'aide sociale à l'enfance de 8 à 18 ans et a été condamné 30 fois.

« C’est toi le responsable de ta famille. Ce n’est pas dans l’alcool et la drogue que tu vas t’en sortir », lui a-t-il indiqué, suscitant les larmes du jeune homme.