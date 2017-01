Sablé Rencontre lumineuse avec Babouillec et sa mère au centre culturel

0

En partenariat avec Graines d'Images, Nicole Bedouet, chargée de production, a accueilli au centre culturel Hélène Nicolas, connue sous le nom de Babouillec et sa mère Véronique.

Il y a dix ans, en juin 2006, Babouillec, autiste, est sortie de son silence grâce aux petites lettres plastifiées qu'elle pose sur une table.

Une merveilleuse découverte: Babouillec sait lire et écrire, alors qu'elle n'a jamais appris. Depuis cette date, la jeune femme a écrit de nombreux textes et poèmes dont trois ont été publiés. Et pendant deux ans, la réalisatrice Julie Bertucelli l'a suivie, tirant de cette belle rencontre un documentaire lumineux et puissant.

"Dernières nouvelles du cosmos" était projeté au centre culturel mercredi soir à Sablé, suivi d'un débat enrichi du témoignage de la maman de Babouillec: "J'aurais pu ne jamais savoir qui est Hélène, je serais passée à côté de ma fille".

Le film « Dernières nouvelles du Cosmos » est projeté à Mamers, au cinéma Rex, ce jeudi 12 janvier, à 20 heures, en présence d'Hélène et de sa mère.