Mis en cause par le FN pour d’éventuels emplois fictifs d’assistants au Parlement européen, une vingtaine d’eurodéputés, dont le Sarthois Marc Joulaud, font l’objet d’une enquête pour abus de confiance.

Une enquête préliminaire avait été ouverte le 22 mars au parquet de Paris après le signalement d’une eurodéputée du Front national, Sophie Montel, qui dénonçait une trentaine d’assistants cumulant leur travail au Parlement avec des fonctions politiques, soit comme élus soit au sein des partis.

Marc Joulaud a vivement réagi hier : « Je fais confiance aux enquêteurs pour clarifier et dissiper rapidement toute interrogation. Mes collaborateurs répondent en effet aux règles strictes de transparence édictées par l’institution ».

L’équipe parlementaire de Marc Joulaud compte une collaboratrice locale à temps partiel, en la personne de Vanessa Charbonneau, par ailleurs conseillère régionale et deux assistants accrédités, en poste à Bruxelles. "Tout est parfaitement clair et conforme aux règles du Parlement ».



Attaché parlementaire à mi-temps de Yannick Jadot, autre mis en cause dans cette affaire, Alexis Braud (EELV), adjoint à la culture à la ville d’Allonnes et vice-président en charge des questions numériques à Le Mans Métropole a réagi également aux accusations portées par le Front National. « De toute évidence, il s’agit-là d’un écran de fumée pour masquer leurs propres turpitudes », indique-t-il. « Leurs problèmes sont d’ailleurs avérés, et ils ont été condamnés".

