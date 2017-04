Sablé Marc Joulaud: "Un moment douloureux"

"C'est un moment difficile, un moment qui est douloureux", a déclaré Marc Joulaud, le maire de Sablé, après avoir annoncé les résultats de l'élection présidentielle à Sablé ce dimanche.

Sablé où François Fillon engrange 45,08 % des voix.

Certes, le candidat LR arrive en tête, mais il réalise là un score historiquement bas, lui qui a toujours été habitué à une position confortable dans son fief sarthois.

Pas question pour Marc Joulaud de commenter ces résultats.

Marc Joulaud appelle ses administrés à voter pour Emmanuel Macron .

"Le choix est très clair, vous avez au second tour le choix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Je considère à titre personnel que les voix de la droite et du centre ne doivent pas se porter sur Marine Le Pen parce que les idées et les convictions qui sont celles de Marine Le Pen isoleraient la France au plan international, au plan européen. Je voterai pour Emmanuel Macron, même si je n'attends absolument rien d'Emmanuel Macron et même si je m'interroge sur la majorité qui sera la sienne pour travailler", a conclu l'élu sabolien.