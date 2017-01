Le Bailleul Manoë, premier bébé de l'année au centre hospitalier Sarthe et Loir

0

Manoë Ferrand est le premier bébé à avoir vu le jour au centre hospitalier du Bailleul en 2017.

Manoë est né dimanche matin à 11 h 19 à la maternité du centre hospitalier du sud-Sarthe. Premier bébé de l'année, le petit Manaoë, 3,290 kg pour 47 cm, fait le bonheur de ses parents, Amélie et Jonathan Ferrand, qui habitent avec Ewen, leur fils aîné âgé de 3 ans, à Notre-Dame-du-Pé.

Ce lundi matin, la famille a reçu la visite à la maternité de Marc Joulaud, maire de Sablé et président du conseil d'administration du Pôle Santé Sarthe et Loir et de Nicolas Guégnard, directeur des finances.