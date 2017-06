Sablé Le taux de participation plus élevé que la moyenne nationale

0

A midi, le taux de participation à Sablé était de 20,43% soit en légère baisse par rapport au premier tour de ces élections législatives. Mais avec 20,43% de participation, on a plus voté ce dimanche matin à Sablé qu'en France, où le taux de participation est de 17,75% à midi.

C'est au bureau de vote de la Maison des Arts et des Enseignements que les électeurs ont été les plus nombreux ce matin (23,47%). En revanche, comme il y a une semaine, c'est au bureau de vote de Saint-Exupéry, dans le quartier de la Rocade, que la participation est la plus faible (14,74%). La semaine dernière, dans ce bureau, l'abstention atteignait près de 75%.