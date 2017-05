Sablé La saison des courses hippiques démarre

0

Ce dimanche et lundi, des courses d’obstacles et de trot vont se dérouler à l’hippodrome de Sablé, après six mois d’absence.

Lors du premier après-midi, sept courses de trot sont au programme. Le prix-Michel-Bazire partira à 14 h 30. Le prix Raphaël-Elizé, en hommage à l’ancien maire, débutera une heure plus tard. Le prix Joël Theule, le Grand prix Super U seront également au rendez-vous.

Petit nouveau : la communauté de communes de Sablé a aussi son prix.

Outre les courses, l’élection de Miss Hippodrome France va animer cette journée de dimanche.

Douze prétendantes feront plusieurs passages. La gagnante sera retenue pour la finale nationale.

Lundi, dès 14 heures, quatre courses de trot et trois d’obstacles sont annoncées.

Durant ces deux jours, l’organisateur Bruno Hivert, président de la société hippique sabolienne, attend plus de 1 500 personnes.

Après une météo capricieuse l’année dernière, le soleil devrait être au rendez-vous. De quoi augurer une belle fête pour ces deux jours tant attendus par les passionnés de chevaux, et de paris.

Dès 14 heures, allée de Québec à Sablé. 5,50 € l’entrée. Gratuit pour les mineurs. Restauration sur place.