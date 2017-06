Sablé La battue aux corbeaux ne plaît pas à la LPO

0

Chaque année, des battues (administratives) aux corbeaux sont organisées dans le parc du château de Sablé pour réguler la population de ces oiseaux.

Pour la LPO, cela pose problème, le parc du château étant... refuge LPO.

Des battues dans un lieu labellisé « refuge LPO », cela peut paraître un peu cocasse. « Ce n’est pas très compatible avec l’image de la LPO », confie le président. La LPO s’interroge donc sur la reconduction de la convention avec la municipalité pour le titre de refuge LPO du parc du château.

