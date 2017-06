Sablé Fête de la musique : une première pour la chorale Holy Way

0

Pour la première fois, la chorale Holy Way Sablé participera à la fête de la musique, mercredi, place Raphaël-Elizé à 20 h 30.

Une première très attendue pour les sept jeunes femmes qui composent ce choeur de gospel. "L'an dernier, on s'y était pris trop tard, on n'avait pas pu participer", explique Laurielle, 24 ans, jeune assistante manager. Installées sous un abri-bus, elles avaient néanmoins attiré l'attention des badauds en chantant a capella. Cette fois, Holy Way fait partie des nombreux groupes et chorales qui se produiront dans le cadre de la fête de la musique.

Toujours place Raphaël-Elizé et juste après Holy Way Sablé, le public découvrira TSPS, un jeune groupe de Heavy metal. Un groupe de jeunes de la région sabolienne qui répète à la Maison des Arts et des Enseignements.

Le centre-ville s'animera dès 18 heures avec les petits chanteurs Saint-Martin, une nouvelle chorale composée de collégiens du Cours Saint-Martin et d'élèves de l'école Saint-Martin ; il y aura aussi la Band'Amis, les Passantes, la Cantonade, les Fa dans la gorge avec leur orgue de barbarie... Des soirées musicales sont prévues aussi à la pizzeria la Sablésienne, au 10 Vins ainsi qu'à l'espace Henri-Royer.