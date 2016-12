Sablé Alain Juppé a fêté Noël en famille dans la Sarthe

0

Le week-end dernier, c'est à Sablé qu'Alain Juppé et sa famille ont fêté Noël.

"Quand j'ai pris le nom pour la réservation de la chambre, je n'ai pas demandé le prénom, j'avais juste noté Monsieur et Madame Juppé", raconte Roger Peslier, propriétaire de l'hôtel Saint-Martin. "C'est en voyant M. Juppé descendre de la voiture que j'ai compris que c'était bien Alain Juppé!" En raison d'une annulation, la suite était disponible dans l'hôtel: "j'ai pu lui proposer..." poursuit M. Peslier, habitué depuis l'ouverture de son établissement en plein centre ville de Sablé à recevoir des personnalités, "en général, ce sont plutôt des artistes comme Lisa Simone, Raphaël ..." Et depuis la victoire de François Fillon à la primaire de la droite et du centre, l'hôtel Saint-Martin est également fréquenté par de nombreux journalistes.

Qu'Alain Juppé vienne fêter Noël dans la région sabolienne, fief de François Fillon, contre qui il a perdu lors de la primaire de la droite, n'est pas banal. "C'est pour le moins insolite, même si l'on sait qu'Alain Juppé a des attaches familiales ici", reconnaît M. Peslier. Lors d'un Noël précédent, ce sont des habitants d'Auvers-le-Hamon qui avaient déjà croisé Alain Juppé dans le bourg...

Très décontracté, le maire de Bordeaux s'est prêté au jeu pour la séance photo au côté des salariées de l'hôtel Saint Martin.