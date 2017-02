0

Le second acte du derby entre les clubs phares de la Sarthe, le RC Le Mans et le CO Pontlieue, se joue ce dimanche à 15 heures sur la pelouse du stade Auguste-Delaune (Université), l’antre du RCM.

Le match aller s’était achevé par la victoire du COP d’un petit point (25-24).

Bien malin celui qui serait en mesure de donner un favori.

RCM-COP, dimanche à 15 heures. Entrée gratuite. Match des équipes B à 13h30.