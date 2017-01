Ruaudin Il avait pris la fuite après un accident : 6 mois de prison avec sursis

0

Le 12 novembre dernier, après un accident à Ruaudin, il avait abandonné trois victimes, gravement blessées.

Le chauffeur, âgé de 22 ans, a dû s’expliquer hier à la barre du tribunal ce vendredi après-midi.

« Je pensais que tout le monde était mort. C’était horrible. », a-t-il notamment déclaré.

Il a été condamné à six mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans. Son permis de conduire a été annulé avec interdiction de le repasser pendant un an.

