Royaume-Uni Masterchef : l’aventure est finie pour le candidat Manceau

Le Manceau Arnaud Kaziewicz, ancien du lycée Hélène-Boucher et expatrié depuis 20 ans en Angleterre, a quitté mercredi soir le concours Masterchef anglais sur BBC2, durant la 2e soirée des épreuves finales.

Il ne sera donc pas le premier Français sacré Masterchef en Angleterre, mais a bien représenté son pays, et surtout son département d’origine, la Sarthe.

Durant le concours, le chef a notamment cuisiné du poulet de Loué et du pigeon d'Anjou.

Thanks for being such an incredible #MasterChefUK finalists, Arnaud. pic.twitter.com/m7TbXmiAEA

— MasterChef UK (@MasterChefUK) 21 décembre 2016