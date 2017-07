Rouez-en-Champagne La petite reine est en fête ce week-end

0

Environ 600 cyclistes sont attendus pour disputer le championnat national FSGT de cyclisme sur route.

Après Brain-sur-Gée en 1998 et Saint-Cosmes-en-Vairais en 2009 (avec un millier de concurrents dont 200 enfants), le championnat national FSGT de cyclisme sur route revient en Sarthe samedi et dimanche à Rouez-en-Champagne.

Épreuves de contre-la-montre par équipes (boucle de 15 km) et course en ligne le samedi (boucle de 9,7 km) (anciens, féminines, cadets, minimes, juniors, école de vélo) et dimanche (vétérans, super-vétérans, seniors), ce championnat 2017 sera surtout marqué par des animations inédites. « L'accent sera mis sur le terroir local et la visite du patrimoine » résume Gérard Paquier président du comité Sarthe FSGT.

www.corouezien.fr ou www.fsgt72.fr

Plus d'informations dans « Le Maine libre » de ce samedi 1er juillet

À lire en version numérique