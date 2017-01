Réunion publique ASFE fibromyalgie

0

Association

La fibromyalgie : syndrome de douleurs diffuses et de fatigue chronique. L’association œuvre pour lutter contre l’isolement et créer du lien. Lors de cette réunion, seront exposées les actions et activités de l’ASFE, les thérapies. Permanences les mardis de 15 h à 17 h.

Lundi 9, mardi 10, mardi 17 janvier, 15h à 17h, Salle de l’espace Montréal, boulevard Montréal, à côté salle Carroi, La Flèche. Gratuit. Contact : 06 51 41 04 64, 06 63 21 61 46, assoASFE@hotmail.com, https://sites.google.com/site/fibromyalgiegrandanjou/