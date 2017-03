René Les idées éclosent à tout va avec les Poussins verts

0

Le poulailler pédagogique des Poussins verts a accueilli ses premiers pensionnaires en janvier. Un financement participatif vient d'être lancé pour développer d'autres projets autour de cette initiative.

Franck Boul fourmille d'idées et maîtrise l'art de la débrouille. « Quand je me lance dans quelque chose, c'est toujours à fond », confie cet habitant de René, conquis par ce beau village du Nord-Sarthe un jour qu'il s'était perdu lors d'une sortie vélo. « Cette journée-là, j'ai vu une maison à vendre et j'ai décidé de l'acheter ». L'Ornais de La Ferté-Macé s'est installé à René en janvier 2013.

L'an dernier, le quadragénaire a proposé à la municipalité de construire un poulailler pédagogique près du jardin d'enfants. La municipalité a fourni le terrain, Franck Boul l'enthousiasme, l'énergie et le temps. L'association Les Poussins verts était née. « Je voyais souvent les jeunes dans le village. Ils ne savaient pas toujours quoi faire. Je me suis dit que construire un poulailler ce serait un outil pédagogique », explique cet éducateur spécialisé qui a une formation de menuisier-ébéniste. Enfants et jeunes ados participent au ramassage des œufs, au curage du poulailler, au nourrissage. La démarche se veut aussi intergénérationnelle et écologique.

Pour en savoir plus sur le financement participatif : cocoricauses.org

Plus d'informations dans nos éditions "Le Maine Libre Dimanche" du 26 mars.