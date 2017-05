remise de dons au collège G. Desnos

0

pompiers entraide internationale

Mardi 23 mai a eu lieu au collège Georges-Desnos de La Ferté-Bernard la remise des dons de la course solidaire en faveur de Pompiers Entraide Internationale. Les 600 élèves et des membres de la communauté éducative ont participé à la course solidaire avec beaucoup d'enthousiasme et de solidarité. À cette occasion ils ont pu participer à des ateliers secourisme et ont récolté la somme de 1 102 €. Celle-ci permettra à l'association de financer des missions à l'international dans des pays où les services de secours sont peu développés voire inexistants. Les membres tous bénévoles iront former des élèves et des adultes aux gestes de 1ers secours.