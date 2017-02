Région La gauche attaque le « laboratoire Filloniste en Pays de la Loire »

0

Le groupe socialiste, écologiste, radical et républicain de la région des Pays de la Loire passe à l'offensive.

Alors que François Fillon (LR) tente de se dépêtrer de l'affaire des emplois présumés fictifs, Christophe Clergeau (PS) présente ce vendredi le premier volet d'une série de trois cahiers intitulés « Le laboratoire Filloniste en Pays de la Loire ».

« C'est notre contribution au débat public actuel. Ce premier document est axé sur le rôle du service public et les choix en matière d'éducation, de formation et de jeunesse. Les deux prochains cahiers seront publiés en mars » précise le chef de file de l'opposition de gauche au conseil régional qui indique que « les Pays de la Loire servent aujourd'hui clairement de banc d'essai pour les idées que François Fillon voudrait mettre en œuvre s'il était élu Président de la République. Nous nous apercevons que certaines propositions sont farfelues : au mieux, elles sont irréalistes, au pire, elles sont dangereuses pour l'avenir de notre territoire ».

Les deux autres volets seront publiés en mars et porteront sur « les libertés associatives, le vivre ensemble et la laïcité » et sur « l'économie, l'emploi, les transitions et l'innovation ».