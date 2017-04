Rallycross Julien Hardonnière dans la cour des grands

0

Grâce à sa victoire l’année passée en Coupe de France Twingo R1 et à son titre de champion de France de rallycross junior, Julien Hardonnière a décroché son billet pour courir cette saison en Super 1600. Une autre dimension que le Sarthois aborde avec la tête froide.

"Le championnat Twingo n’était qu’une formule de promotion. Il y a maintenant une vraie catégorie qui s’ouvre à moi. Le niveau est très élevé avec 6 ou 7 pilotes champions de France", explique le pilote de 19 ans.

Après seulement deux années de pilotage, Julien conduira non plus une Twingo de base mais un bolide qui développe entre 220 et 240 ch. "Je me sens bien dans la voiture et avec l’équipe, c’est important. Je me dis que je peux y arriver. Maintenant il y a du travail même mental pour réussir à s’imposer dans la catégorie."

Première course au programme, le circuit des Ducs à Essay.

