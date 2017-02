Victoires de la musique Radio Elvis sacré : « C'était l'exaltation »

0

L'album - bien nommé - « Les Conquêtes » de Radio Elvis a remporté le trophée révélation de l'année vendredi soir sur France 2. Retour sur la soirée avec Manu Ralambo, bassiste manceau du groupe.

"Le Maine Libre" : Comment vous sentiez-vous vendredi soir quand vous avez interprété « Solarium » sur la scène du Zenith ?

Manu Ralambo : C'était un mélange de stress, d'exaltation et d'enthousiasme. Il y avait beaucoup de pro du spectacle dans la salle et nous pensions à tous ces spectateurs devant leur télévision, des gens qui ne nous connaissaient pas et qui nous découvraient.

Et que votre album « Les Conquêtes » reçoive le trophée « révélation de l'année », ça fait quoi ?

Cela a été d'abord une grosse surprise. On s'imaginait qu'Amir ou Claudio Capéo obtiendrait cette Victoire car ils ont une plus grande audience que nous.

C'est une grande joie et beaucoup de satisfaction pour nous, pour les gens qui nous suivent et qui travaillent avec nous depuis des mois. Nous sommes encore sur notre petit nuage.

Interview complète à retrouver dans « Le Maine Libre Dimanche » du 12 février. Et en version numérique en cliquant ici.