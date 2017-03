Pruillé-le-Chétif Le couple d'éleveurs se lance dans le maraîchage

0

Forte de sa production porcine, la maison Grudé s'est fraîchement lancée dans l'élevage de chèvres et la culture maraîchère. Avec comme point d'orgue : l'endive.

Jacques et Céline Grudé, éleveur de porcs à Joué-en-Charnie, ont décidé de diversifier leur production. Ils s'installent prochainement à Pruillé-le-Chétif où, tout en poursuivant l'élevage porcin, ils s'engagent désormais dans le maraîchage et la production fromagère.

« On était à 100 % dans le cochon sur une ferme de vingt hectares, relate Jacques Grudé, à Pruillé-le-Chétif, on monte une mini-ferme, on diminue de moitié en cochon pour élever des chèvres et faire du maraîchage, simple…».

Plus d'informations dans nos éditions du « Maine Libre » datées de ce mardi 7 mars.

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone