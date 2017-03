0

T2r compétition

Le prototype barquette Raptor développé par le T2r Compétition s'appuie sur une base châssis d'Arc MF3 ex Coupe de l'Avenir. Bien plus qu'un simple prototype, c'est également un véritable projet participatif et pédagogique. Les modifications de carrosserie ont été réalisées avec le concours du lycée le Mans Sud au Mans. À ce jour, le prototype est entre les murs du Lycée pour la réalisation de la peinture.